Предприятие загорелось в Белгородской области после атаки БПЛА

Город Алексеевка подвергся атаке ВСУ. Из-за падения обломков беспилотника на территории предприятия загорелось здание и находящееся внутри оборудование, сообщил оперштаб Белгородской области.
О каком предприятии речь, в штабе не уточнили. Информации о пострадавших нет. На месте работают сотрудники МЧС и добровольная пожарная команда.
Минобороны России сообщало, что за ночь над Белгородской областью сбили несколько дронов. Один из них атаковал частный дом в селе Бочковка, пострадал 11-летний ребенок.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.