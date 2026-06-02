Сто дорожных аварий произошло за сутки на Среднем Урале

Травмы получили шесть человек.

В Свердловской области за 1 июня сотрудники ГИБДД зарегистрировали 100 ДТП, в результате которых травмы получили шесть человек.

«Погибших нет, — сообщили в региональной Госавтоинспекции.— Анализ аварийности показывает, что водители автомобилей по-прежнему допускают грубые ошибки во взаимодействии с мотоциклистами».

Так, накануне в Верхней Пышме при выезде со второстепенной дороги водитель не предоставил преимущество мотоциклу, двигавшемуся по главной. А в Екатеринбурге при повороте направо водитель не занял крайнее правое положение на проезжей части, что привело к столкновению с мотоциклом Harley.