Трое детей убиты и восемь ранены в результате атак БПЛА по РФ за прошлую неделю

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил ТАСС, что за минувшую неделю в результате ударов ВСУ по регионам России погибли 35 мирных жителей, в том числе трое несовершеннолетних.
Ранения получили 182 человека, из них восемь детей. Общее число пострадавших достигло 217. По словам дипломата, украинские войска выпустили по российской территории за прошлую неделю более 3,7 тысячи боеприпасов.
Наибольшее количество пострадавших среди гражданского населения зафиксировано в Белгородской, Херсонской и Запорожской областях, а также в Донецкой Народной Республике.