Дело бывшего мэра Красноярска Владислава Логинова о взятках поступило в суд

Днем 2 июня в Центральный районный суд Красноярска поступило уголовное дело бывшего главы города Владислава Логинова. Его присутствие обеспечат с помощью видеоконференцсвязи (экс-мэр сейчас находится в СИЗО Москвы).
Напомним, что в начале летом 2025 года Логинову предъявили обвинение в получении взятки на сумму более 180 миллионов рублей. По версии Следственного комитета, в 2018—2024 годах за незаконное вознаграждение он помогал коммерческой организации победить в конкурсах на ремонт дорог в краевом центре.
По статье «Получение взятки в особо крупном размере» бывшему чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом.
Вместе с ним по делу проходят еще четыре фигуранта:
— Алексей Давыдов, экс-заммэра (три эпизода взяток);
— Евгений Жвакин, экс-глава УДИБ (три эпизода посредничества во взятках);
— Павел Креско, экс-глава УДИБ и САТП (один эпизод посредничества во взятке);
— Татьяна Сухова, предпринимательница (три эпизода посредничества во взятках).
Весной стало известно, что в деле Логинова появились два новых эпизода получения взяток — всего их стало четыре.
Экс-мэр стал рекордсменом по размеру взятки в 2025 году, получив более 180 миллионов рублей и баню. На втором месте — бывший глава красноярского ФМБА Борис Баранкин (у него 16 миллионов рублей).