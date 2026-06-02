Дело бывшего мэра Красноярска Владислава Логинова о взятках поступило в суд

Экс-мэр Красноярска Владислав Логинов 2 июня предстанет перед судом.

Источник: Комсомольская правда

Днем 2 июня в Центральный районный суд Красноярска поступило уголовное дело бывшего главы города Владислава Логинова. Его присутствие обеспечат с помощью видеоконференцсвязи (экс-мэр сейчас находится в СИЗО Москвы).

Напомним, что в начале летом 2025 года Логинову предъявили обвинение в получении взятки на сумму более 180 миллионов рублей. По версии Следственного комитета, в 2018—2024 годах за незаконное вознаграждение он помогал коммерческой организации победить в конкурсах на ремонт дорог в краевом центре.

По статье «Получение взятки в особо крупном размере» бывшему чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом.

Вместе с ним по делу проходят еще четыре фигуранта:

— Алексей Давыдов, экс-заммэра (три эпизода взяток);

— Евгений Жвакин, экс-глава УДИБ (три эпизода посредничества во взятках);

— Павел Креско, экс-глава УДИБ и САТП (один эпизод посредничества во взятке);

— Татьяна Сухова, предпринимательница (три эпизода посредничества во взятках).

Весной стало известно, что в деле Логинова появились два новых эпизода получения взяток — всего их стало четыре.

Экс-мэр стал рекордсменом по размеру взятки в 2025 году, получив более 180 миллионов рублей и баню. На втором месте — бывший глава красноярского ФМБА Борис Баранкин (у него 16 миллионов рублей).