В Подмосковье во время рейда поймали десятки мигрантов с нарушениями

Из России выдворят 50 иностранных граждан после рейда в Подмосковье. Об этом сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. Ее слова передает РИА Новости.
Полиция Ленинского городского округа в рамках операции «Антикриминал» обнаружила нарушения миграционных законов у граждан азиатских и южноамериканских стран, сообщила Петрова.
Рейд был проведен на территориях производственно-складских объектов, пунктов приема металлолома, а также на выезде из села Беседы.
В результате полицейского рейда в отделения были доставлены 75 иностранцев, у которых выявлены нарушения законодательства. Административная ответственность за несоблюдение режима и сроков пребывания наложена на 71 человека, а за незаконную трудовую деятельность — на 11. При этом восемь человек совершили правонарушения по двум статьям одновременно.
Петрова уточнила, что каждый иностранец получил штраф в размере 5 тыс. рублей. Штраф одного из нарушителей составляет 40 тыс. рублей, поскольку он повторно нарушил миграционное законодательство. По результатам проведенной проверки было принято решение о депортации 50 иностранных граждан с территории России.
