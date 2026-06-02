Строили баррикады и прятались на крыше: полиции пришлось искать мигрантов во время рейда в лицее в Петербурге

Иностранцы прятались на крыше лицея Петербурга, но полиция их нашла.

Источник: Комсомольская правда

Полиция провела рейд в здании лицея на Социалистической улице — сейчас там идут строительно-монтажные работы. Сотрудники проверяли, как иностранные рабочие соблюдают миграционное законодательство.

Гости из ближнего зарубежья не хотели общаться с полицией. Они прятались в раздевалках и подсобках, делали вид, что не замечают полицейских, терялись в длинных коридорах. Самые отчаянные попытались отсидеться на крыше. Они заперли двери изнутри и отказались открывать.

— Перед въездом на территорию лицея рабочие насыпали песчаные баррикады. Видимо, рассчитывали, что служебные машины не проедут и у них будет время спрятаться получше, — добавили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Всего в ходе рейда проверили 60 человек, половина из них — выходцы из стран Средней Азии. Восемь нарушителей забрали в отделы полиции. На них составили административные протоколы по статье о нарушении миграционных правил.