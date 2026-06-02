Хабаровчане заплатят 200 тыс рублей за разбитый оконной рамой «Лексус»

В Хабаровске суд взыскал с собственников квартиры 200 тысяч рублей за разбитый их оконной рамой «Лексус», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Инцидент произошел на улице Молодежной в прошлом июле. Оконная рама выпала из-за ветра на припаркованный Lexus CT 200h и повредила крышу, лобовое стекло, стойку кузова и пассажирскую дверь. Владельцы квартиры собственнице автомобиля компенсировать ущерб отказались, сославшись на то, что в происшествии виноват сильный ветер.
— Факт падения оконной рамы лоджии ввиду сильного ветра, позволяет сделать вывод о ненадлежащем содержании принадлежащего ответчикам имущества. Суд исковые требования удовлетворил, с собственников квартиры в солидарном порядке взысканы материальный ущерб в размере суммы затрат на восстановление автомобиля 192,7 тысячи рублей, расходы за услуги специалиста 10,5 тысяч рублей и судебные расходы 7,5 тысяч рублей. Апелляционным определением судебной коллегии решение оставлено без изменения, — сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края.
Напомним, жителю Хабаровского края не удалось через суд заставить соседку снять кондиционер.