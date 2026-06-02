ВСУ атаковали десять округов Белгородской области 135 БПЛА за сутки

Согласно данным, опубликованным в канале оперштаба на платформе «Макс», за минувшие сутки 62 населенных пункта попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 47 снарядов в ходе десяти обстрелов. Зафиксированы атаки 133 БПЛА, из них 65 были сбиты и подавлены. Кроме того, с двух дронов сброшены четыре взрывных устройства. За отчетный период различные повреждения выявлены в пяти частных домовладениях, четырех коммерческих и двух социальных объектах, двух предприятиях, магазине, 15 транспортных средствах, а также на нескольких единицах оборудования.