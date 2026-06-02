ВСУ атаковали десять округов Белгородской области 135 БПЛА за сутки

Согласно данным, опубликованным в канале оперштаба на платформе «Макс», за минувшие сутки 62 населенных пункта попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 47 снарядов в ходе десяти обстрелов. Зафиксированы атаки 133 БПЛА, из них 65 были сбиты и подавлены. Кроме того, с двух дронов сброшены четыре взрывных устройства. За отчетный период различные повреждения выявлены в пяти частных домовладениях, четырех коммерческих и двух социальных объектах, двух предприятиях, магазине, 15 транспортных средствах, а также на нескольких единицах оборудования.
«Вчера в городскую больницу № 2 города Белгорода обратился мужчина, пострадавший при атаке беспилотника на частный дом в Белгороде 31 мая… В Белгородском округе… нанесены удары 39 БПЛА, 25 из которых подавлены и сбиты. В селе Пушкарное в результате детонации беспилотника погиб мужчина. После медицинского обследования в городской больнице № 2 города Белгорода у второго мужчины не подтвердился предварительный диагноз», — говорится в сообщении.
Кроме того, по данным оперштаба, в Белгородском округе ранения получили еще шесть мужчин и ребенок.
По информации ведомства, Борисовский, Волоконовский и Шебекинский округа атакованы 28 БПЛА, 15 из которых подавлены и сбиты, над Алексеевским, Валуйским, Ракитянским и Яковлевским округами сбиты семь БПЛА. Уточняется, что по Грайворонскому и Краснояружскому округам в ходе 10 обстрелов выпущено 47 боеприпасов, нанесены удары 59 БПЛА, 18 из которых подавлены и сбиты, также два раза сброшены четыре взрывных устройства с БПЛА.