Наркотики в чехле телефона нашли у нижегородца

Патрульные задержали на Автозаводе ранее судимого парня, у которого в чехле мобильника лежал сверток с запрещенным веществом.

Ночью на улице Комсомольская сотрудники ППС задержали подозрительного мужчину для проверки документов. Им оказался ранее судимый 25-летний безработный местный житель. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

В ходе личного досмотра в отделе полиции № 1 у нижегородца нашли сверток с наркотиком массой 0,229 грамма, который он прятал в чехле своего телефона. Экспертиза подтвердила, что вещество является запрещенным. Парень признался, что купил его в интернете для себя.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ. Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, ему грозит до двух лет лишения свободы. Полицейские напоминают, что сообщить о распространении наркотиков можно по телефонам 02 или 102.

Ранее сообщалось, что психически нездоровый мужчина пытался похитить девочку в Семеновском районе.