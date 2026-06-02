Дужкой от разбитых очков сотрудница полиции спасла жизнь мужчине из Златоуста

В Златоусте участковый полиции Александра Робертус заметила возле торговой точки толпу людей и лежащего без движения мужчину. Благодаря ее быстрым действиям и нестандартному решению жизнь мужчины спасена. Теперь лейтенанта полиции хотят представить к награде, сообщает пресс-служба регионального главка.
Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Златоустовскому городскому округу старший лейтенант полиции Александра Робертус в тот день патрулировала свой маршрут. Она заметила толпу людей у магазина. Подойдя ближе, увидела, что лежащий мужчина не дышит, а его лицо уже посинело. Сотрудник полиции быстро оценила ситуацию и поняла, что дыхательные пути пострадавшего перекрыты разбухшим в ротовой полости языком.
«Оценив критическое состояние гражданина, офицер полиции применила нестандартный способ реанимации: она подняла с земли дужку от его очков, разбившихся при падении, аккуратно поместила ее в рот пострадавшему и зафиксировала язык. Благодаря этому воздух снова начал поступать в легкие и человек задышал», — рассказали в ведомстве.
Александра удерживала пострадавшего в таком положении до приезда медиков. Мужчина пришел в себя. Позже его доставили в городскую больницу Златоуста с травмами головы и ушибами. Теперь решается вопрос о присвоении участковому награды.