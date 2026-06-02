Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дужкой от разбитых очков сотрудница полиции спасла жизнь мужчине из Златоуста

Она применила нестандартный способ реанимации.

Источник: 1obl.ru

В Златоусте участковый полиции Александра Робертус заметила возле торговой точки толпу людей и лежащего без движения мужчину. Благодаря ее быстрым действиям и нестандартному решению жизнь мужчины спасена. Теперь лейтенанта полиции хотят представить к награде, сообщает пресс-служба регионального главка.

Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Златоустовскому городскому округу старший лейтенант полиции Александра Робертус в тот день патрулировала свой маршрут. Она заметила толпу людей у магазина. Подойдя ближе, увидела, что лежащий мужчина не дышит, а его лицо уже посинело. Сотрудник полиции быстро оценила ситуацию и поняла, что дыхательные пути пострадавшего перекрыты разбухшим в ротовой полости языком.

«Оценив критическое состояние гражданина, офицер полиции применила нестандартный способ реанимации: она подняла с земли дужку от его очков, разбившихся при падении, аккуратно поместила ее в рот пострадавшему и зафиксировала язык. Благодаря этому воздух снова начал поступать в легкие и человек задышал», — рассказали в ведомстве.

Александра удерживала пострадавшего в таком положении до приезда медиков. Мужчина пришел в себя. Позже его доставили в городскую больницу Златоуста с травмами головы и ушибами. Теперь решается вопрос о присвоении участковому награды.