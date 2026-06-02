Военный суд в Ростове огласил приговор волгоградцу за поддержку терактов Киева

Житель Волгограда приговорен к пяти годам в колонии общего режима за поддержку терактов Киева на территории Белгородской области. Как сообщает Привет-Ростов, приговор был оглашен накануне в Южном окружном военном суде.

Как уточняет ростовское издание, волгоградца признали виновным по трём эпизодам публичного оправдания терроризма, а также по факту публичных призывов к экстремистской деятельности.

— Суд установил, что 30 мая 2023 года, а затем 1 января и 17 февраля 2024 года подсудимый, находясь у себя дома в Волгограде, оставил текстовый комментарий в одном из открытых каналов мессенджера. Запись была сделана под постом, посвящённым жителям Белгородской области. В своём сообщении мужчина оправдывал террористическую деятельность организаций «РДК» и «ЛСР», которые запрещены на территории России, — сообщает СМИ.

На этом сторонник киевского режима не остановился и 1 сентября 2023 года опубликовал в соцсетях два текста, содержавших призывы к насильственным действиям в отношении русских и азербайджанцев.

Приговор военного суда на сегодня в законную силу не вступил и может быть обжалован.