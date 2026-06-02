В Свердловской области в водоемах нашли тела двух мужчин

На двух свердловских водоемах обнаружили тела двух мужчин.

Источник: Комсомольская правда

На водоемах Свердловской области 2 июня спасатели обнаружили тела двух мужчин. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

— На акватории озера Исеть в Среднеуральске, обнаружено и извлечено из воды тело мужчины 1992 г.р. Проводятся оперативно-следственные мероприятия, — отметили в ведомстве.

Второе тело обнаружили в реке Тура в Туринском муниципальном округе. Погибшим оказался 28-летний Максим Миронов, который 11 апреля ушел вместе с отцом и другом семьи на рыбалку, однако никто из них домой так и не вернулся.

На поиски рыбаков вышли местные жители, также были задействованы сотрудники полиции и подразделений, относящихся к Министерству общественной безопасности Свердловской области. Поиски были осложнены половодьем — вода постоянно прибывала и была очень мутной. Тело Максима нашли недалеко от места поисков.

