В Свердловской области в водоемах нашли тела двух мужчин

На водоемах Свердловской области 2 июня спасатели обнаружили тела двух мужчин. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
— На акватории озера Исеть в Среднеуральске, обнаружено и извлечено из воды тело мужчины 1992 г.р. Проводятся оперативно-следственные мероприятия, — отметили в ведомстве.
Второе тело обнаружили в реке Тура в Туринском муниципальном округе. Погибшим оказался 28-летний Максим Миронов, который 11 апреля ушел вместе с отцом и другом семьи на рыбалку, однако никто из них домой так и не вернулся.
На поиски рыбаков вышли местные жители, также были задействованы сотрудники полиции и подразделений, относящихся к Министерству общественной безопасности Свердловской области. Поиски были осложнены половодьем — вода постоянно прибывала и была очень мутной. Тело Максима нашли недалеко от места поисков.