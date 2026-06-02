Минчанка позвонила в милицию, вернувшись с отдыха с семьей из-за границы. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.
В Октябрьское РУВД обратилась 38-летняя жительница Минска, приехавшая с семьей в белорусскую столицу после отдыха за границей.
Женщина оставила сумку с паспортами, телефоном и деньгами у шлагбаума на стоянке, когда забирала автомобиль. Когда вернулась, то вещей на указанном месте уже не было.
Сотрудниками милиции был задержан подозреваемый. Им оказался 42-летний мужчина. Фигурант выбросил паспорта и сумку, а телефоном стоимостью более 2000 рублей и деньгами намеревался распорядиться сам.
Милиционеры изъяли похищенные вещи, их вернут владелице. В отношении мужчины заведено уголовное дело за кражу.
