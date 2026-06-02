Две женщины, погибшие в ДТП в Навашинском округе, были врачами

Стали известны новые подробности смертельного ДТП, которое случилось в минувшие выходные в Навашинском районе. Выяснилось, что погибшие были врачами. Об этом сообщил главред «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
Напомним, что 31 мая на 308‑м километре трассы Ряжск — Касимов — Муром — Нижний Новгород произошло серьезное ДТП. 53-летняя женщина за рулем «Лада Ларгус» столкнулась с грузовиком на встречной полосе. В результате водитель легковушки и ее 48-летняя пассажирка скончались до приезда скорой помощи.
Оказалось, что женщины работали медиками во Владимирской области. Одна из погибших была опытным патологоанатомом, а вторая — ее санитаркой. Коллеги выражают соболезнования их близким.
