Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Две женщины, погибшие в ДТП в Навашинском округе, были врачами

Коллеги выражают соболезнования близким погибших.

Источник: Нижегородская правда

Стали известны новые подробности смертельного ДТП, которое случилось в минувшие выходные в Навашинском районе. Выяснилось, что погибшие были врачами. Об этом сообщил главред «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

Напомним, что 31 мая на 308‑м километре трассы Ряжск — Касимов — Муром — Нижний Новгород произошло серьезное ДТП. 53-летняя женщина за рулем «Лада Ларгус» столкнулась с грузовиком на встречной полосе. В результате водитель легковушки и ее 48-летняя пассажирка скончались до приезда скорой помощи.

Оказалось, что женщины работали медиками во Владимирской области. Одна из погибших была опытным патологоанатомом, а вторая — ее санитаркой. Коллеги выражают соболезнования их близким.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что трое взрослых и подросток пострадали в аварии в Нижнем Новгороде.