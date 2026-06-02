В МЧС Казахстана назвали предварительную причину аварии на «Казцинке»

АСТАНА, 2 июн — Sputnik. Предварительной причиной взрыва на «Казцинке» назвали нарушения технологического процесса, сообщил глава МЧС Чингис Аринов.
«Предварительная информация о том, что технологические процессы, что сейчас, видимо, это предварительно, были нарушены. На сегодняшний день данная работа не только в части “Казцинка” продолжается, она будет идти повсеместно по всем производственным предприятиям», — подчеркнул министр.
По его словам, работы проводились с нарушением проектной документации, а организация производства работ была неудовлетворительной.
Он добавил, что ранее на объекте выявили нарушения технической документации, отсутствие экспертиз и слабый производственный контроль.
«На сегодняшний день мы провели тщательный анализ. Мы для себя примерно понимаем, что послужило. И, наверное, будет преждевременно что-либо говорить», — подчеркнул министр.
5 мая на заводе «Казцинк» в Усть-Каменогорске произошёл взрыв. Два человека погибли на месте, ещё пятеро пострадали. Позже сообщалось, что один из тяжело пострадавших скончался в больнице, в результате число погибших увеличилось до трёх.