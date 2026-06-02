Участников ОПГ, нападавших на наркозависимых, приговорили в Хабаровске к реальным срокам

Согласно материалам следствия, банда начала действовать в краевой столице в декабре 2024 года. В ее состав вошли мужчина, нападавший на людей, и женщина, которая исполняла роль водителя. В качестве жертв осужденные выбирали наркозависимых или тех, кто не сможет дать им отпор. У потерпевших преступники требовали денег. Теперь злоумышленников осудили. Мужчина получил 5 лет колонии строгого режима, а его подельнице дали 8,5 лет колонии общего режима.