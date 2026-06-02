Стало известно, кто погиб в смертельном ДТП в Навашинском округе

Стали известны личности погибших в лобовом столкновении с грузовиком на трассе: авария унесла жизни патологоанатома и санитарки.

Жертвами смертельной аварии в Навашинском округе стали две женщины-медика из соседней Владимирской области. Об этом сообщил MAX-канал «Бокал Прессека».

Как сообщалось ранее, трагедия произошла утром 31 мая на 308-м километре автодороги Ряжск — Касимов — Муром — Нижний Новгород. Находившаяся за рулем автомобиля «Лада Ларгус» 52-летняя женщина выехала на встречную полосу и совершила лобовое столкновение с грузовиком «Вольво» под управлением 50-летнего мужчины.

В результате сильнейшего удара водитель легковушки, работавшая патологоанатомом, и её 47-летняя пассажирка-санитарка скончались на месте происшествия до приезда медиков. Водитель фуры в аварии не пострадал.