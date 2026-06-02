Станцию Джанкой временно закрыли

«Станция Джанкой закрыта для посадки-высадки пассажиров до специального объявления. Просим пассажиров, которые планировали сесть на поезд в Джанкое, приехать на станцию Джанкой за 1,5 часа до времени, указанного в билете. Оттуда вас доставят на автобусе до станции Урожайной для дальнейшей пересадки в поезд», — говорится в сообщении.
Пассажиры, направляющиеся в Джанкой, смогут выйти на станции «Урожайная», где их также будет ждать автобус до Джанкоя.
«Наши сотрудники оперативно обзванивают пассажиров, чья поездка начинается от станции Джанкой, а также рассылают SMS-сообщения с подробной информацией о ситуации», — добавляется в сообщении.
В компании обратили внимание на то, что в пути задерживаются четыре состава, один — в направлении Крыма, три — с полуострова.
Так, поезд № 007 Санкт-Петербург — Севастополь, отправлением 31 мая, задерживается на 1 час. Поезд № 174 Евпатория — Москва, отправлением 1 июня, следует с опозданием на 7 часов, № 092 Севастополь — Москва, отправлением также 1 июня, следует с задержкой в 1 час. Поезд № 194 Севастополь — Челябинск, отправлением 2 июня, следует с опозданием на 3,5 часа.
Помимо этого, поезд № 078 Симферополь — Санкт-Петербург, отправлением 1 июня, отменяется на участке Джанкой — Санкт Петербург по техническим причинам. Пассажиры могут получить полную стоимость билета по месту его приобретения или пересесть на поезд № 174 Евпатория — Москва, указали в ГСЭ.
«Питьевую воду можно взять в кулерах. Пассажирам поездов № 174 Евпатория — Москва и № 194 Севастополь — Челябинск предоставлено питание. Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации», — заключили в компании.