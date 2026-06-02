Школьница прыгнула с баржи в Конду и утонула, тело нашли только через пять дней

В поселке Междуреченский Кондинского района Югры спасатели завершили поисковую операцию на реке Конда. Как сообщили в пресс-службе окружного управления МЧС РФ, тело 13-летней девочки, пропавшей при купании в конце мая, нашли 1 июня. Погибшую унесло сильным течением — примерно на три километра вниз по реке от места происшествия. Сейчас на месте работают следователи.
Трагедия случилась 27 мая. Четверо подростков пришли на берег без взрослых. Школьница 2012 года рождения забралась на палубу пришвартованной баржи и прыгнула в воду. Однако девочка не справилась с мощным течением — оно мгновенно затянуло ее под воду. Рядом находились очевидцы, они пытались вытащить ребенка, но спасти не успели.