Сотрудники ОБЭП нагрянули в УрГАУ

Сотрудники ОБЭП екатеринбургской полиции нагрянули в УрГАУ. Как стало известно «КП-Ектаеринбург», у силовиков есть ряд вопросов к директору Института экономики, финансов и менеджмента Ольге Рущицкой. По словам источника, обыски в вузе проводятся по поручению прокуратуры Кировского района.
Следственные действия были инициированы после возбуждения уголовного дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество».
— У одного из директоров дочь училась на очном отделении, но при этом жила в Санкт-Петербурге. Еще один знакомый также числился среди студентов, но сам не знал правильного названия вуза, в который его «устроили», — отметил источник «КП-Екатеринбург».
В пресс-группе УМВД Екатеринбурга пока воздерживаются от комментариев.