В Москве по подозрению в мошенничестве с люксовыми авто задержан гражданин ФРГ

МОСКВА, 2 июня./ТАСС/. Столичные правоохранители задержали гражданина Германии Илана Медведева по подозрению в мошенничестве, связанного с покупкой и доставкой люксовых автомобилей из Европы в Россию. Об этом ТАСС сообщил адвокат Александр Добровинский, который представляет интересы одного из обманутых подозреваемым клиентов.

Источник: РИА "Новости"

«Задержан гражданин Германии Илан Медведев, который с группой лиц подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ). Как выяснилось, он брал деньги на покупку и доставку люксовых автомобилей из Европы в Россию. Обманутых покупателей много, среди тех, кого я знаю — и мои партнеры по гольф-клубу, и официальные дилеры “Роллс-Ройсов” и других люксовых автомобилей», рассказал собеседник агентства.

По его словам, российские диллеры «Роллс-Ройсов», ставшие жертвой мошенников, в рамках уголовного дела уже готовят гражданские иски.

При этом подробности об уголовном деле адвокат Добровинский разглашать не стал «в интересах следствия». «Совсем скоро по делу начнутся допросы и прочие [следственные действия]», — резюмировал защитник.