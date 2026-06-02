Обвинение запросило для экс-главы Сургута шесть лет колонии

«Государственный обвинитель просил признать Филатова виновным в совершении вмененных ему преступлений, и по совокупности преступлений окончательно назначить наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием в колонии строгого режима», — говорится в сообщении инстанции в канале на платформе «Макс».
Во вторник по делу Филатова прошло четвертое заседание, на котором состоялись прения сторон. Защитник Филатова в своей речи просил назначить фигуранту наказание без реального отбывания наказания, условно, пояснила пресс-служба. Заседание продолжится 8 июня — тогда подсудимый выступит с последним словом.
По данным следствия, Филатов в составе организованной группы получил незаконные вознаграждения на 130 миллионов рублей от представителей организаций-подрядчиков за заключение договоров подряда и приемку работ в сфере обслуживания многоквартирных домов. Вменяют ему 13 эпизодов коммерческого подкупа.
Суд в ноябре 2024 года отправил под стражу экс-мэра Сургута. Ранее пресс-служба горсуда поясняла, что он признал вину в полном объеме, с ним заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, сейчас фигурант находится под запретом определенных действий.