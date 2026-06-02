ГУБОПиК МВД задержал шесть иностранцев за браконьерство

В ведомстве уточнили, что с лета прошлого года злоумышленники получали незаконные денежные вознаграждения за свои услуги. Фигуранты организовывали туры для охотников из-за рубежа, предоставляя иностранцам арендное и свое личное оружие. Жертвами незаконной охоты становились в том числе животные из Красной книги Беларуси.
В МВД добавили, что сотрудники главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией при поддержке бойцов спецподразделения МВД «Алмаз» задержали восемь человек. Шестеро из них — иностранные граждане, один — ранее судимый.
Также сообщается, что у фигурантов изъяли шесть единиц охотничьего оружия, глушители для бесшумной стрельбы, 500 боеприпасов, а также денежные средства, мясо, шкуры благородного оленя и бурого медведя.
За незаконную охоту, которая повлекла ущерб в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело. По предварительным оценкам, в результате преступной деятельности задержанных окружающей среде нанесен вред более 150 тысяч рублей.