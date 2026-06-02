Гордона оштрафовали за нарушение правил хранения оружия

Режиссера и телеведущего Александра Гордона оштрафовали на пять тысяч рублей за нарушение правил хранения оружия. Об этом во вторник, 2 июня, сообщил журнал StarHit.
По информации издания, у артиста много лет дома хранилось несколько единиц оружия. При переезде он потерял советский двуствольный огнестрел и травматический пистолет.
— К административной ответственности Гордона привлекли лишь спустя несколько лет — на заседание суда он не явился, но заранее объяснил представителям правопорядка, что не обнаружил оружие по месту хранения и его местоположение ему неизвестно, — говорится в материале.
При этом на суде Гордону назначили мягкое наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей. Конфисковывать другое оружие у телеведущего не стали, пишет издание.
Ранее ведущие шоу «Мужское / Женское» на Первом канале Александр Гордон и Юлия Барановская приняли участие в шоу «Пожалуйста, не рассказывай!» на Rutube. Она рассказала, что журналист в начале их совместной работы плохо к ней относился, однако со временем их отношения наладились.
В декабре прошлого года Гордон рассказал, что вступил в брак в шестой раз. Избранницей артиста стала молодая девушка Алина. По словам Гордона, его личные отношения не являются предметом общественного обсуждения.