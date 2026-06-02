В Краснодаре подтопило 90 участков дорог и 29 дворов

В Краснодаре продолжаются работы по ликвидации последствий сильных дождей. 1 июня в городе оказались подтопленными 90 участков дорог, расположенных в низинах, а также 29 придомовых территорий. Семь из них находятся у многоквартирных домов.
Уже завершена откачка воды на улицах Мусоргского, Ягодина, Почтовой, в Гаражном переулке, Кольцевом проезде, Каневском переулке. Также работы проведены в станице Старокорсунской на улице Чонгарской, в хуторе Ленина и жилом районе Новознаменском.
В настоящий момент спецтехника задействована на улицах 40-й Мотострелковой бригады, Обрывной, Крупской, Ветеринарной, Триумфальной, Куликова Поля и в поселке Российском на 2-й Тверской улице. Откачка также идет в Веселом переулке, Кольцевом проезде, 1-м проезде Талалихина и 3-м Пригородном проезде.
Кроме того, работы проводятся на улицах Есенина и Парижской. Помимо устранения подтоплений, спасатели расчищают проезжие части от деревьев, поваленных сильным ветром.
Стоит отметить, что в мае объем выпавших осадков в пять раз превысил климатическую норму для Краснодара. Для ликвидации последствий непогоды привлечены более 50 специалистов, 35 единиц спецтехники и 16 мотопомп.