Казахстанке угрожали сливом личных фото и видео

В феврале 2026 года в суд направлено уголовное дело в отношении жителя области Абай. Мужчина преследовал знакомую через WhatsApp и Instagram в период с ноября 2025 года по февраль 2026 года. Он отслеживал ее местонахождение, приезжал по месту работы и проживания, оказывал психологическое давление. Кроме того, он угрожал распространением ее личных фото и видео среди родственников и знакомых.