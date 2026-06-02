«Взятка 110 млн тенге»: в Алматы задержан глава филиала дочки КТЖ

«В связи с распространением в мессенджерах информации о проводимом компетентными органами досудебном расследовании в отношении директора Алматинского эксплуатационного вагонного депо сообщаем следующее. Руководитель указанного предприятия задержан в рамках уголовного дела 09.04.2026 года. Расследованием охвачен период его деятельности за 2024−2025 годы. Судом санкционирована мера пресечения в виде его содержания под стражей», — говорится в сообщении.