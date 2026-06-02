«Взятка 110 млн тенге»: в Алматы задержан глава филиала дочки КТЖ

В Алматы задержан директор городского филиала эксплуатационного вагонного депо. В АО «НК “Қазақстан темір жолы” 2 июня 2026 года информацию подтвердили, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Согласно появившейся в Сети информации, директор филиала «Алматинское эксплуатационное вагонное депо» — «Дирекция перевозочного процесса» Аманбаев задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере — 110 000 000 тенге.

«Задержание было произведено в рабочем кабинете. После этого Аманбаев был водворен в изолятор временного содержания Департамента полиции города Алматы. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 366 Уголовного кодекса (получение взятки в особо крупном размере)», — пишет Polites News.

В пресс-службе АО «НК “Қазақстан темір жолы”» сделали заявление в связи с этой информацией.

«В связи с распространением в мессенджерах информации о проводимом компетентными органами досудебном расследовании в отношении директора Алматинского эксплуатационного вагонного депо сообщаем следующее. Руководитель указанного предприятия задержан в рамках уголовного дела 09.04.2026 года. Расследованием охвачен период его деятельности за 2024−2025 годы. Судом санкционирована мера пресечения в виде его содержания под стражей», — говорится в сообщении.

Также в Алматинском эксплуатационном вагонном депо проводится внутренняя проверка комиссией под руководством комплаенс-службы компании.

«Алматинское эксплуатационное вагонное депо» (ВЧД-25) — это структурное подразделение (филиал) ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» (дочерняя организация АО «НК “Қазақстан темір жолы”»).