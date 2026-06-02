В Нижнем Новгороде на фабрике косметики нашли подпольный спиртзавод

Нелегальный спиртзавод накрыли сотрудники полиции на фабрике косметики в Нижнем Новгороде, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Трое жителей Подмосковья и Санкт-Петербурга арендовали склад, где якобы наладили выпуск косметических лосьонов.
Получив лицензию на производство непищевой спиртовой продукции, подельники решили подпольно производить алкоголь под легальной вывеской.
«Черный» спиртзавод работал круглосуточно, территория была обнесена забором, а по всему периметру стояли камеры. Рабочие разливали закупленный спирт по канистрам, а затем вывозили на продажу в Пермский край, Курскую, Тульскую и Рязанскую области.
Полиция изъяла 250 тысяч литров спирта, задержано девять участников схемы. Возбуждено уголовное дело по статьям 30, 171.3 и 187 УК РФ «Покушение на нелегальный оборот этилового спирта» и «Неправомерный оборот платежей». Расследование ведет нижегородское УМВД.