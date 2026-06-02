Двое россиян избили мужчину около кафе на Краснопрудной улице в центре Москвы

Москвич и уроженец Иркутска избили мужчину рядом с кафе на Краснопрудной улице в центре столицы. Об этом во вторник, 2 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
— Предварительно установлено, что между посетителями кафе на Краснопрудной улице произошел конфликт, который продолжился на улице около заведения. Двое злоумышленников нанесли потерпевшему множественные удары по голове и туловищу, от которых он несколько раз упал на асфальт и получил травмы, — рассказали на сайте ведомства.
На место вызвали скорую помощь. Медики доставили мужчину в больницу. Его здоровью причинен тяжкий вред. Силовики задержали двоих подозреваемых. В отношении москвича и его напарника возбудили уголовное дело. Обоих нападавших отправили в СИЗО. Им грозит до 12 лет колонии.
Ранее мужчина по фамилии Митрейкин зарезал незнакомца на территории кафе в подмосковной деревне Сорокино. Злоумышленник скрылся с места, но его удалось задержать. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Суд заключил его под стражу.