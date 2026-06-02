Сам отец, но алименты не платит: пытавшийся изнасиловать девочку в Тюмени должен более 300 тысяч рублей своему ребенку

Обвиняемый в попытке изнасилования девочки в Тюмени не платит алименты.

Источник: Комсомольская правда

44-летний житель Тюмени, пытавшийся изнасиловать маленькую девочку, является должником по алиментам. Об этом сообщает «КП-Тюмень».

Отмечается, что Алексей Новак сам является отцом дочери, однако он не только не интересуется жизнью своего ребенка, но и не платит алименты.

Как сообщили в УФССП России по Тюменской области, с марта 2025 года на исполнении у судебного пристава отделения по взысканию алиментных платежей находится исполнительный документ в его отношении. Сами алименты были назначены в 2023 году, долг составляет более 300 тысяч рублей.

Также стало известно, что Новаку грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок с ограничением свободы на срок до двух лет.

Ранее сайт KP.RU писал об аресте Новака и сообщал подробности инцидента. Мужчину со спущенными штанами и девочкой в руках заметили мальчики. Они и позвали на помощь взрослых. Обвиняемый признал свою вину в попытке надругательства над пятилетней девочкой.