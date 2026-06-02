В Хабаровском крае жителям села Таёжное вернули свет и воду

Село Таёжное осталось без света из-за непогоды в Хабаровском крае. Сильный ветер повалил дерево на линии электропередач, что также привело к отключению насосной станции, которая обеспечивала подачу воды в населенный пункт. Ремонтные работы завершили в 15:00, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Восстановление заняло много времени — обрыв произошел на ЛЭП, которая располагается в болотистой местности. Тем не менее ремонтная бригада обнаружила место повреждения и восстановила подачу энергии жителям села.
— Завершили работы в 15:00. Для комфорта граждан на время отключения мы организовали подвоз питьевой воды. Ситуация находилась на контроле ВРИП Хабаровского муниципального района Валентины Четвериковой, — сообщили в администрации муниципалитета.
Напомним, что в мае три села Хабаровского края — Мирное, Тополево, Восточное — на полдня остались без электричества из-за трагического инцидента, в результате которого погиб водитель самосвала.