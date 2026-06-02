В Хабаровском крае жителям села Таёжное вернули свет и воду

Село Таёжное осталось без света из-за непогоды в Хабаровском крае. Сильный ветер повалил дерево на линии электропередач, что также привело к отключению насосной станции, которая обеспечивала подачу воды в населенный пункт. Ремонтные работы завершили в 15:00, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».