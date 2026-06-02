«Люди брали для нее кредиты»: глава Минтруда прокомментировал скандал с сотрудницей, обвиняемой в мошенничестве

Министр труда и соцзащиты о сотруднице, обвиняемой в мошенничестве
У министра труда и соцзащиты Аскарбека Ертаева спросили о сотруднице ведомства, на которую казахстанцы жалуются в соцсетях. Сообщается, что она обманывала их, обещая устроить на работу или помочь с АСП, и казахстанцы брали для неё кредиты.
«Действительно, я в начале этого года был проинформирован, что у нас сотрудница не явилась на работу на протяжении двух недель, больничный лист не был представлен. Согласно трудовому кодексу, она была уволена. Но за этим увольнением, конечно, мы получили информацию, что в отношении неё возбудили уголовное дело по мошенничеству. Мы сейчас не знаем, сколько пострадавших, что ей предъявляют, какая сумма ущерба нанесена. Но в целом мы ситуацию мониторим, и как только следственные органы завершат, в суде понесёт наказание данный бывший сотрудник», — сообщил министр труда и соцзащиты.
Журналист уточнила у министра, проводилось ли в ведомстве собственное расследование, поскольку из отдела, где работала подозреваемая в мошенничестве, могли утечь данные.
«Утечки данных точно не было, потому что данный сотрудник к базам и информационным системам не допускалась. Рабочее место при увольнении всегда проверяется», — ответил глава Минтруда.
Также у Аскарбека Ертаева спросили, понесёт ли он лично ответственность за сотрудника, на которого завели уголовное дело.
«Этот сотрудник работает давно, я, насколько знаю, больше 10 лет где-то. Я сам в Министерстве труда работаю с 2023 года. Я с ней лично не знаком. Что касается ответственности, я говорю, это всё будет решаться на суде — её прямую ответственность, что она сделала, там рассмотрят и примут решение», — ответил министр.
