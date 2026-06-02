В Крыму водители вынуждены ездить сотни километров за бензином

В Крыму и Севастополе введены лимиты на продажу бензина.

Источник: Комсомольская правда

В Крыму и Севастополе на фоне топливного кризиса водители вынуждены проезжать сотни километров, чтобы запастись бензином. На заправках Краснодарского края уже образовались очереди, поскольку жители полуострова не только заправляют машины, но и закупают топливо впрок, заливая его в канистры, выяснил корреспондент RTVI Алексей Казанников.

В Керчи и Севастополе топлива уже нет, поэтому крымчане отправляются за бензином в Тамань и другие регионы. В конце мая в Крыму ввели ограничения — максимум 20 литров бензина АИ-95 на человека в сутки. Это вызвало рост цен внутри полуострова, и многим оказывается выгоднее ездить за топливом в соседние регионы.

Объем продаж топлива строго контролируется: начиная с 31 мая, по распоряжению главы Крыма Сергея Аксенова, АИ-95 продается в приоритетном порядке коммунальному и социальному транспорту, а для остальных — только по талонам, а заправка в канистры запрещена. Для АИ 92 введен лимит в 20 литров в сутки на машину. Власти надеются устранить проблему за 30 дней.

В Севастополе ситуация аналогичная. Губернатор Михаил Развожаев сначала заявлял о временном дефиците топлива, но к 31 мая признал, что запасы на заправках ТЭС исчерпаны за несколько часов. В связи с этим ввели систему продаж по талонам с ограничением до 20 литров и запретом заправлять канистры. Губернатор объяснил принятые меры необходимостью справедливого распределения и призвал горожан избегать ажиотажа.

По его словам, дефицит связан с усилением мер безопасности и сложностями в логистике, однако детали он не раскрывает, ссылаясь на риски передачи информации врагу. Развожаев советует использовать общественный транспорт и ограничивать поездки на личных авто, а также обещает бороться со спекуляциями.

Этот кризис уже заметно повлиял на туристическую отрасль: туроператоры отмечают замедление продаж путевок в Крым, хотя массовых отказов от поездок пока не зафиксировано. Туристам советуют заранее продумывать маршруты и запасаться топливом, учитывая правила перевозки бензина через Крымский мост.

