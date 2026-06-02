Водитель погиб под колесами собственного мусоровоза в Ленобласти

Во Всеволожском районе мужчина погиб под колесами мусоровоза, которым сам же и управлял. Об этом сообщила пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Смертельная авария произошла в поселке Памир днем 1 июня. 50-летний водитель мусоровоза вышел из кабины «Камаза», чтобы погрузить пухто. Однако мужчина не задействовал ручной тормоз.
— Транспортное средство пришло в движение. Водителя зажало между забором и собственным автомобилем. От полученных травм мужчина скончался на месте, — рассказали в полиции.
Полиция проводит проверку по факту происшествия. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства трагедии.