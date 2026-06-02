Подпольное производство спирта под видом лосьона накрыли в Нижнем Новгороде

Нижегородские полицейские пресекли масштабную нелегальную реализацию спирта под видом косметического средства. Из незаконного оборота изъято свыше 250 тысяч литров спиртосодержащей продукции. Об официальных результатах операции сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём MAX-канале.
Следствие установило, что трое жителей Подмосковья и Санкт-Петербурга арендовали склад в Нижнем Новгороде и установили там линию для производства лосьонов. С помощью фиктивного цеха они получили лицензию на непищевой спирт. Сырье привозили в город, разливали в тысячелитровые емкости, а затем в другом помещении фасовали в канистры по 10 литров и отправляли на продажу в Рязанскую, Курскую, Тульскую области и Пермский край.
Подпольный цех работал круглосуточно за высоким забором и под видеонаблюдением. Следователи УМВД России по Нижнему Новгороду возбудили уголовные дела по статьям 171.3 и 187 УК РФ. Полицейские уже задержали девятерых подозреваемых, включая троих организаторов схемы.
Ранее сообщалось, что наркотики в чехле телефона нашли у нижегородца.