Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подпольное производство спирта под видом лосьона накрыли в Нижнем Новгороде

Полицейские изъяли из незаконного оборота более 250 тысяч литров продукции, которую дельцы продавали в четыре региона России.

Нижегородские полицейские пресекли масштабную нелегальную реализацию спирта под видом косметического средства. Из незаконного оборота изъято свыше 250 тысяч литров спиртосодержащей продукции. Об официальных результатах операции сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём MAX-канале.

Следствие установило, что трое жителей Подмосковья и Санкт-Петербурга арендовали склад в Нижнем Новгороде и установили там линию для производства лосьонов. С помощью фиктивного цеха они получили лицензию на непищевой спирт. Сырье привозили в город, разливали в тысячелитровые емкости, а затем в другом помещении фасовали в канистры по 10 литров и отправляли на продажу в Рязанскую, Курскую, Тульскую области и Пермский край.

Подпольный цех работал круглосуточно за высоким забором и под видеонаблюдением. Следователи УМВД России по Нижнему Новгороду возбудили уголовные дела по статьям 171.3 и 187 УК РФ. Полицейские уже задержали девятерых подозреваемых, включая троих организаторов схемы.

Ранее сообщалось, что наркотики в чехле телефона нашли у нижегородца.

Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше