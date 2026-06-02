Казахстанец задержан в Китае после драки

«Министерство иностранных дел Республики Казахстан осведомлено о ситуации, связанной с гражданином Республики Казахстан М. Шерназаровым. В генеральное консульство Казахстана в городе Гуанчжоу поступило официальное уведомление от управления общественной безопасности провинции Гуандун Китайской Народной Республики. Согласно информации китайской стороны, гражданин Казахстана был задержан по подозрению в совершении деяния, связанного с умышленным причинением вреда здоровью», — сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Казахстана.
По данным ведомства, сейчас казахстанская сторона направила соответствующие запросы в компетентные органы КНР для получения дополнительной информации по делу.
Как отметили в МИДе, казахстанские дипломаты поддерживают постоянную связь с родственниками задержанного и оказывают необходимую консульско-правовую помощь в пределах своей компетенции. Вопрос находится на контроле министерства.
«В Китае произошло чрезвычайное происшествие, которое стало большим горем для нашей семьи‼ Гражданин Республики Казахстан Шерназаров Махмутхан оказался участником конфликта с гражданином КНР. В результате произошедшей драки погиб гражданин Китая. Мы не отрицаем сам факт трагедии, но крайне важно понимать, как именно все произошло. Существует видеофиксация данного инцидента. На видео отчетливо видно, что на нашего друга, гражданина РК, напали несколько человек», — сообщили родные задержанного в социальных сетях.
Они утверждают, что он оказался в ситуации группового нападения, в ходе которого его избивали и не давали возможности покинуть место происшествия, а его действия носили характер самообороны.
«Это не было спланированным насилием или нападением с его стороны. Он не был агрессором. Он оказался в опасной ситуации, где защищал свою жизнь», — отмечается в сообщении.
Сообщается, что мужчина поехал в Китай с целью работы и обеспечения семьи.
«Сейчас наша семья переживает тяжелое горе, страх и неопределённость, находясь вдали от него и не понимая, какое решение будет принято. Мы просим содействия и помощи в объективном, справедливом разбирательстве этого дела с учетом видеодоказательств и факта группового нападения. Просим неравнодушных людей помочь с оглаской и поддержкой. Пожалуйста, распространите эту историю. Сейчас публичность и поддержка общества имеют решающее значение», — заключили родные задержанного.