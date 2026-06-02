Тайфун «Чанми» бушует в Японии: пострадавшие, 48 тысяч домов без света, закрытые аэропорты

По данным метеорологов, сейчас «Чанми» находится к югу от Кюсю и движется в северо-восточном направлении со скоростью около 25 километров в час. Давление в центре тайфуна составляет 975 гектопаскалей, скорость ветра при порывах увеличивается до 35 метров в секунду. Уже к вечеру циклон достигнет южных районов острова, после чего продолжит путь вдоль тихоокеанского побережья.