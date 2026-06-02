Власти сказали, что делали люди в защитных костюмах около одного из домов Минска

Власти отреагировали на фото с людьми в защитных костюмах возле одного из минских домов.

Источник: Комсомольская правда

Власти сказали, что делали люди в защитных костюмах около одного из домов Минска. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».

В социальной сети Threads* было опубликовано фото, на котором люди в защитных костюмах наполняли пакетами строительный контейнер, расположенный около одного из минских домов. Публикация набрала более одного миллиона просмотров и 500 комментариев.

Как оказалось, на фото попал процесс исполнения решения суда Фрунзенского района о принудительном приведении одной из квартир в доме, расположенном на улице Михася Лынькова, 15 в надлежащее состояние. Соседи названного дома подавали коллективную жалобу в ЖЭУ № 9, а уже оттуда — иск в суд.

В администрации Фрунзенского района обратили внимание на неоднократные предупреждения жильцов квартиры о необходимости поддержания в ней надлежащего санитарного состояния. Их также привлекали к административной ответственности.

В четверг, 28 мая, коммунальщики вместе с сотрудниками отдела принудительного исполнения Фрунзенского района провели работы по освобождению квартиры от хлама и посторонних вещей. Содержимое контейнера вывезли на мусорный полигон. Вместе с тем жильцы и далее продолжают жить в квартире.

Threads* — продукт компании Meta, признанной в России экстремистской организацией.