Власти сказали, что делали люди в защитных костюмах около одного из домов Минска. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».
В социальной сети Threads* было опубликовано фото, на котором люди в защитных костюмах наполняли пакетами строительный контейнер, расположенный около одного из минских домов. Публикация набрала более одного миллиона просмотров и 500 комментариев.
Как оказалось, на фото попал процесс исполнения решения суда Фрунзенского района о принудительном приведении одной из квартир в доме, расположенном на улице Михася Лынькова, 15 в надлежащее состояние. Соседи названного дома подавали коллективную жалобу в ЖЭУ № 9, а уже оттуда — иск в суд.
В администрации Фрунзенского района обратили внимание на неоднократные предупреждения жильцов квартиры о необходимости поддержания в ней надлежащего санитарного состояния. Их также привлекали к административной ответственности.
В четверг, 28 мая, коммунальщики вместе с сотрудниками отдела принудительного исполнения Фрунзенского района провели работы по освобождению квартиры от хлама и посторонних вещей. Содержимое контейнера вывезли на мусорный полигон. Вместе с тем жильцы и далее продолжают жить в квартире.
