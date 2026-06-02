Интимные фото арзамасского студента стали подводом для вымогательства

Студент перевел часть денег злоумышленнику.

Источник: Время

В дежурную часть ОМВД России «Арзамасский» обратился 19‑летний студент одного из городских колледжей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Молодой человек рассказал, что в ходе переписки в социальной сети неизвестный под угрозой распространения его интимных фотографий потребовал 20 тысяч рублей.

Испугавшись последствий, студент двумя переводами перечислил на неизвестный счёт 9 984 рубля, после чего сразу сообщил о случившемся в полицию.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 163 УК РФ (вымогательство). По этой статье предусмотрено наказание до четырёх лет лишения свободы. Сейчас правоохранители проводят комплекс оперативно‑розыскных мероприятий для выяснения всех обстоятельств произошедшего и установления личности злоумышленника.