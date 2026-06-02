Появились подробности о попытке изнасилования школьницы в Сухобезводном

Соседи сообщили дополнительные сведения о биографии обвиняемого: ранее его судили за грабёж с угрозой применения насилия.

Мужчина, пытавшийся изнасиловать первоклассницу в Семёновском округе, ранее был судим и лечился в психбольнице. Об этом сообщили в издании «Кстати…», где выяснили подробности о 55‑летнем жителе Нижегородской области, обвиняемом в покушении на изнасилование ребёнка.

Преступление произошло 23 мая в посёлке Сухобезводное. Мужчина схватил первоклассницу за руку и попытался затащить в квартиру, но девочка закричала — это помогло ей спастись: на помощь пришёл её брат. Злоумышленник скрылся в своём жилище.

После обращения родных пострадавшей в полицию родственники девочки несколько дней пытались добиться реакции, стучась в дверь квартиры подозреваемого. Вскоре выяснилось, что мужчина находится в психоневрологической больнице в посёлке Чибирь — неподалёку от Сухобезводного. Как оказалось, ранее он уже проходил лечение в этом учреждении.

Соседи сообщили дополнительные сведения о биографии обвиняемого: ранее его судили за грабёж с угрозой применения насилия. Тогда мужчина, угрожая сотрудникам магазина ножом, похитил продукты. В ходе разбирательства он объяснил свой поступок острой нехваткой еды.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о покушении на изнасилование ребёнка младше 14 лет. Обвиняемый заключён под стражу и признал свою вину.

Ранее уголовное дело возбуждено после избиения 14-летней школьницы в Нижнем.