Неизвестный разгромил десятки автомобилей в Кургане

Неизвестный в Кургане разгромил десятки машин. Об этом ТАСС сообщили в УМВД по региону.
В ведомстве подтвердили тот факт, что неизвестный разгромил десятки автомобилей, уточнив, что информация о случившемся поступила в отдел полиции № 3 УМВД России по городу Кургану. В настоящее время ведется работа по выяснению всех деталей происшествия.
Ранее неизвестные разбили автомобили в жилом комплексе Томилино-Парк, используя в качестве снарядов стеклянные бутылки. По словам очевидцев, больше всего пострадала машина марки Škoda. Предварительная оценка ущерба составляет 18 тысяч рублей. Личности злоумышленников и точный этаж, с которого были сброшены предметы, пока не установлены. Возмущенные произошедшим местные жители предпринимают самостоятельные поиски свидетелей с целью идентификации виновных и привлечения их к законной ответственности.
