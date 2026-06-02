Неизвестный разгромил десятки автомобилей в Кургане

Ранее неизвестные разбили автомобили в жилом комплексе Томилино-Парк, используя в качестве снарядов стеклянные бутылки. По словам очевидцев, больше всего пострадала машина марки Škoda. Предварительная оценка ущерба составляет 18 тысяч рублей. Личности злоумышленников и точный этаж, с которого были сброшены предметы, пока не установлены. Возмущенные произошедшим местные жители предпринимают самостоятельные поиски свидетелей с целью идентификации виновных и привлечения их к законной ответственности.