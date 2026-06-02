Названа причина взрыва на заводе «Казцинка», унёсшего жизни троих рабочих

«Казцинк» — это крупный горно-металлургический комбинат полного цикла, один из лидеров цветной металлургии Казахстана. Компания, основанная в 1997 году путём слияния Усть-Каменогорского свинцово-цинкового, Лениногорского полиметаллического и Зыряновского свинцового комбинатов, сегодня производит широкий спектр продукции — от цинка, свинца и меди до аффинированного золота и серебра. Головной офис расположен в Усть-Каменогорске, производственные мощности находятся в Восточно-Казахстанской, Акмолинской областях и области Улытау, а основным инвестором и акционером выступает международная сырьевая корпорация Glencore. На предприятиях компании трудится около 29 тысяч человек.