Названа причина взрыва на заводе «Казцинка», унёсшего жизни троих рабочих

Предварительной причиной ЧП на металлургическом предприятии «Казцинк» в Усть-Каменогорске названо нарушение технологического процесса. Такую информацию озвучил глава МЧС Казахстана Чингис Аринов во время правительственного заседания.

Источник: Life.ru

Что именно пошло не так, пока выясняется. По словам министра, расследование инцидента ещё ведется, уже назначены профильные экспертизы и исследования. К работе привлекли специалистов узкого профиля.

Аринов также упомянул, что проверки и раньше фиксировали на этом производстве несоблюдение требований промышленной безопасности.

Трагедия случилась 5 мая. В тот день на заводе взорвалось пылеулавливающее устройство. За этим последовало возгорание и частичное обрушение строительных конструкций.

От поражающих факторов пострадали девять работников. Состояние троих из них оценивалось как крайне тяжёлое. Несмотря на усилия врачей, этих пациентов спасти не удалось.

«Казцинк» — это крупный горно-металлургический комбинат полного цикла, один из лидеров цветной металлургии Казахстана. Компания, основанная в 1997 году путём слияния Усть-Каменогорского свинцово-цинкового, Лениногорского полиметаллического и Зыряновского свинцового комбинатов, сегодня производит широкий спектр продукции — от цинка, свинца и меди до аффинированного золота и серебра. Головной офис расположен в Усть-Каменогорске, производственные мощности находятся в Восточно-Казахстанской, Акмолинской областях и области Улытау, а основным инвестором и акционером выступает международная сырьевая корпорация Glencore. На предприятиях компании трудится около 29 тысяч человек.

