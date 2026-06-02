Железнодорожный вокзал в Джанкое в Крыму временно закрыли для пассажиров

Железнодорожная станция Джанкой в Крыму временно приостановила посадку и высадку пассажиров до особого распоряжения. Поезда следуют по измененным маршрутам в обход станции. Об этом во вторник, 2 июня, сообщила компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».
Пассажиров, планировавших отправление из Джанкоя, перевозят автобусами до станции Урожайная, где организована пересадка на поезда. Та же схема применяется и для тех, кто прибывает.
— Обращаем внимание пассажиров, что по состоянию на 8:00 мск следуют с опозданием поезда «Таврия», — говорится в Telegram-канале перевозчика.
18 мая в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги сообщили, что в Краснодарском крае задерживались 16 пассажирских поездов из-за приостановки движения по Крымскому мосту. Пассажиров поездов, задержанных более четырех часов, обеспечивали бутилированной водой и питанием.
