В Москве задержали немца, обманувшего покупателей Rolls-Royce

Силовики задержали в Москве немца Илана Медведева, который обещал клиентам доставить в столицу премиальные машины, в том числе и Rolls-Royce, и не выполнял своих обязательств. Об этом во вторник, 2 июня, сообщил адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы одного из обманутых клиентов.
— Задержан гражданин Германии Илан Медведев, который с группой лиц подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ). Как выяснилось, он брал деньги на покупку и доставку люксовых автомобилей из Европы в Россию. Обманутых покупателей много, среди тех, кого я знаю — и мои партнеры по гольф-клубу, и официальные дилеры Rolls-Royce и других люксовых автомобилей, — передает слова Добровинского ТАСС.
Адвокат добавил, что российские дилеры Rolls-Royce подадут гражданские иски. Добровинский не стал раскрывать другие подробности уголовного дела.
Ранее в Москве осудили продавца премиальных автомобилей, который обманул покупателей на 315 миллионов рублей. Его отправили за решетку на 14,5 года. Мужчина получал от людей деньги, но автомобили им не доставлял. Потерпевшими по делу признали 106 человек.