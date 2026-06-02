Белорус получил уголовное дело после похода в банк

Подробности сообщает УВД Могилевского облисполкома.
В Октябрьский РОВД Могилева обратились представители одного из банков. Они сообщили о недостаче денег после проведения кассовой операции.
Как выяснили сотрудники милиции, в момент пересчета и оформления отчетности сотрудница банка нашла ошибку. Так, клиенту, которым оказался 43-летний могилевчанин, вместо 20 000 российских рублей выдали 70 000.
Мужчина, получив сумму денег, которая превышала положенную, не уведомил об этом сотрудников и ушел из банка. Милиция изъяла деньги и вернула их в банк.
В отношении жителя Могилева заведено уголовное дело за кражу.