Мосгорсуд подтвердил арест замгендиректора МХАТ имени Горького

В середине апреля текущего года Басманный районный суд Москвы арестовал Гезерова до 8 июня. Подробности по уголовному делу не раскрываются. До прихода в МХАТ имени Горького обвиняемый занимался кинопроизводством, был руководителем кинокомпаний и предприятий в сфере развлечений.