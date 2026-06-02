Мосгорсуд подтвердил арест замгендиректора МХАТ имени Горького

МОСКВА, 2 июн — РАПСИ. Московский городской суд признал законным арест заместителя генерального директора МХАТ имени Горького Артура Гезерова по делу о растрате, сообщается в картотеке на сайте суда.

Источник: Агентство «Москва»

«Постановление об избрании обвиняемому Гезерову меры пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — уточняется в документе.

В середине апреля текущего года Басманный районный суд Москвы арестовал Гезерова до 8 июня. Подробности по уголовному делу не раскрываются. До прихода в МХАТ имени Горького обвиняемый занимался кинопроизводством, был руководителем кинокомпаний и предприятий в сфере развлечений.

Фигурант обвиняется по части 4 статьи 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере).