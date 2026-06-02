Мосгорсуд подтвердил арест замгендиректора МХАТ имени Горького

«Постановление об избрании обвиняемому Гезерову меры пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — уточняется в документе.
В середине апреля текущего года Басманный районный суд Москвы арестовал Гезерова до 8 июня. Подробности по уголовному делу не раскрываются. До прихода в МХАТ имени Горького обвиняемый занимался кинопроизводством, был руководителем кинокомпаний и предприятий в сфере развлечений.
Фигурант обвиняется по части 4 статьи 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере).