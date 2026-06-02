Мужчина погиб из-за страшного пожара в Кулебаках

По сообщениям МЧС, пожар охватил два жилых дома, а огонь мог распространиться на другие здания.

В Нижегородской области, в городе Кулебаки, произошёл крупный пожар. Возгорание охватило два дома на улице Энгельса — наблюдалось открытое горение по всей площади строений. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской облати.

По сообщениям МЧС, существовала реальная угроза распространения огня на соседнее здание. Общая площадь пожара достигла 135 квадратных метров.

Для ликвидации возгорания были задействованы силы чрезвычайного ведомства: 5 единиц спецтехники и 16 сотрудников.

В результвте пожара один человек погиб (мужчина 1963 года рождения) и ещё один получил травмы.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.

Ранее прокуратура заинтересовалась пожаром в ТЦ в Заволжье.

