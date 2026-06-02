В Самаре расследуют контрабанду более 900 кг янтаря на 4 млн рублей

В Самаре суд принял решение по поводу контрабанды более 900 кг янтаря стоимостью свыше 4 миллионов рублей. Его обратили в собственность государства. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
«В мае 2024 года сотрудники Самарской таможни обнаружили в кузове транспортного средства янтарь-сырец. Его пытались незаконно вывезти с территории России», — рассказали в пресс-службе.
Надзорный орган провел проверку, собственника янтаря установить не удалось. Следственные органы продолжают расследовать уголовное дело о контрабанде.
Куйбышевский транспортный прокурор обратился в суд с иском, в котором потребовал обратить янтарь в собственность государства для дальнейшей реализации. Железнодорожный районный суд Самары удовлетворил требования.