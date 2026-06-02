В Москве фургон разворотило в жестком ДТП

До этого автомобили с людьми разбились на северо-востоке Москвы и попали на камеру. Авария произошла в районе Свиблово на пересечении проезда Серебрякова и Сельскохозяйственной улицы. На размещенных в сети кадрах видно, что Hyundai получил серьезные повреждения: у транспорта полностью разбита передняя часть, при этом детали разлетелись по дороге. На записи также заметно, что красный Mitsubishi в момент ДТП выехал за пределы проезжей части. В результате аварии три человека пострадали. В настоящее время уточняются все обстоятельства произошедшего.