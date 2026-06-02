Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подростки на питбайках устроили гонку с полицией и попали в ДТП в Петербурге

Парни опасно маневрировали между машинами.

Источник: Комсомольская правда

Трое подростков лишились питбайков после аварии в Красносельском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники Госавтоинспекции попытались остановить троих несовершеннолетних на питбайках. Юные водители ехали по Петергофскому шоссе, но игнорировали требования полицейских и попытались скрыться. Они опасно маневрировали между машинами.

Двое подростков — 14 и 15 лет — стали участниками дорожно-транспортного происшествия. К счастью, авария оказалась несерьезной. Третьего нарушителя, 16-летнего питбайкера, полицейские остановили и задержали.

— На всех составили административные материалы. Питбайки изъяли и отправили на спецстоянку. Информацию передали в подразделение по делам несовершеннолетних. Инспекторы вызовут на беседу юных гонщиков и их родителей, — добавили в полиции.

Кроме того, рассмотрят вопрос о привлечении родителей к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее воспитание детей.